Conflit israélo-palestinien – Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne Touché au cours d’une manifestation, un adolescent est mort à l’hôpital de Ramallah vendredi. L’armée israélienne nie avoir tiré à balles réelles.

Quatre autres Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats israéliens.

Un adolescent palestinien a été tué vendredi par des tirs de l’armée israélienne lors de heurts à l’occasion d’une manifestation en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. L’armée israélienne nie avoir tiré à balles réelles.

Ali Ayman Nasr Abou Aliya, 13 ans, «a succombé à ses blessures après avoir été atteint de balles réelles à l’estomac», au nord de Ramallah, a précisé le ministère dans un communiqué. Il a été touché au cours d’une manifestation dans le village de Mughayir, puis a été transporté dans un état critique vers un hôpital de Ramallah où il est mort, a-t-on ajouté de même source.

Sur Twitter, l’émissaire de l’ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a appelé vendredi Israël à mener une enquête rapide et indépendante sur cet événement «choquant et inacceptable», qualifié d’«atroce» par l’Autorité palestinienne. Et le ministère palestinien des Affaires étrangères a annoncé vendredi qu’il allait poursuivre Israël devant la Cour pénale internationale (CPI) pour la mort de l’adolescent, a fait savoir l’agence officielle de presse palestinienne Wafa.

Quatre autres blessés

Selon le maire de Mughayir, Amine Abou Aliya, cité par Wafa, l’armée a «violemment dispersé» des Palestiniens qui manifestaient contre la création d’une colonie israélienne dans le secteur. Quatre autres Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats israéliens, a indiqué Wafa. Interrogée par l’AFP, l’armée a indiqué «être au courant d’informations selon lesquelles un certain nombre d’émeutiers ont été blessés et qu’il y a eu un mort palestinien», mais a nié avoir tiré à balles réelles.

Selon elle, «des dizaines d’émeutiers ont jeté des pierres en direction de l’armée et de la police aux frontières et ont tenté de faire rouler des pierres et des pneus en flamme» sur une route, «mettant en danger la vie de civils» qui s’y trouvaient. «Les forces de sécurité ont empêché les émeutiers de bloquer la route et ont riposté avec des moyens de dispersion anti-émeute», a dit l’armée à l’AFP.

Le village palestinien de Mughayir est situé à proximité de plusieurs implantations israéliennes et a été par le passé le théâtre d’affrontements entre Palestiniens et colons israéliens. Il se trouve en outre à côté d’une zone appelée Ras Al-Teen où Israël menace de démolir une école, ce qui avait suscité début novembre la condamnation de l’Union européenne qui a cofinancé la construction de l’établissement.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’armée israélienne. Plus de 450’000 Israéliens vivent dans des colonies jugées illégales par le droit international en Cisjordanie, où habitent environ 2,8 millions de Palestiniens.

