Suisse – Un adolescent se noie dans un lac saint-gallois Un jeune Allemand de 15 ans a perdu la vie alors qu’il nageait avec des amis dans le Baggersee près de Kriessern (SG).

Le Baggersee où le drame s’est produit. Police cantonale st-galloise

Un adolescent de quinze ans s'est noyé vendredi soir dans le Baggersee près de Kriessern (SG). Cet Allemand domicilié dans la région nageait avec quatre amis lorsqu'il a disparu. Un plongeur l'a retrouvé à sept mètres de fond.

L'accident s'est produit vers 20h20, a précisé samedi la police cantonale st-galloise. Le groupe a nagé jusqu'à un radeau situé au milieu du lac et s'y est arrêté quelques minutes. Tout à coup, l'adolescent avait disparu.

Après d'intenses recherches, un plongeur l'a retrouvé et ramené à la surface. Le jeune homme est décédé un peu plus tard, malgré les tentatives de réanimation et son transport en hélicoptère vers l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

ATS/NXP