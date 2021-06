Canton de Neuchâtel – Un agriculteur meurt par électrocution à La Côte-aux-Fées (NE) L’accident s’est produit lors de l’installation d’une clôture électrique.

Un agriculteur a perdu la vie mardi à La Côte-aux-Fées (NE), dans le Val-de-Travers, lors de l’installation d’une clôture électrique pour le bétail (photo d’illustration). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Un agriculteur a perdu la vie mardi à La Côte-aux-Fées (NE), dans le Val-de-Travers. Lors de travaux, l’homme âgé de 43 ans est mort par électrocution après s’être approché d’une ligne à moyenne tension en provoquant un arc électrique.

L’accident s’est produit lors de l’installation par deux agriculteurs d’une clôture électrique pour le bétail dans une combe, a indiqué mardi la Police neuchâteloise. Leur travail consistait à tendre un fil entre deux pentes, au lieu-dit du Mont-de-Buttes.

Fil de clôture tendu

À un moment donné, le fil de la clôture s’est tendu et s’est approché d’une ligne électrique aérienne de moyenne tension causant l’électrocution de l’un des deux agriculteurs. La victime a été d’abord secourue par son collègue, puis par les secours dépêchés sur place.

Malgré les moyens déployés, l’habitant de La Côte-aux-Fées est décédé sur les lieux. L’accident a nécessité l’intervention d’une ambulance du Val-de-Travers, du Smur et d’un hélicoptère de la Rega, a détaillé la Police neuchâteloise dans son communiqué.

Le procureur de service Nicolas Aubert a ouvert une instruction pénale, afin de déterminer les causes et les circonstances du drame, avec le concours de la police et d’experts. La famille de la victime a été prise en charge par l’unité de soutien psychologique.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.