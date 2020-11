Nos paysans ont du talent – Un agriculteur vaudois a percé le mystère de l’ail noir A Lussery-Villars, Christophe Gatabin est le premier paysan de Suisse à maîtriser de A à Z la production de ce bulbe aux gousses couleur charbon prisé des chefs. Un trésor venu d’Asie considéré comme un alicament. Antoine Hürlimann

Le vaudois Christophe Gatabin figurait parmi les quatre finalistes de l’agroPrix 2020. JEAN-PAUL GUINNARD

Enveloppées par des épluchures sèches et brunies, les gousses d’ail noir de Christophe Gatabin, agriculteur à Lussery-Villars, sont couleur charbon. Des reflets ébène intenses et brillants. Presque mou entre l’index et le pouce mais ferme sous la lame d’un couteau, le condiment développe en bouche des arômes au moins aussi renversants que son aspect. Réglisse, vinaigre balsamique, pruneau d’Agen ou baies rouges confites, caramel léger étonnement sublimé par une touche fongique rappelant le parfum des morilles… Le tout avec beaucoup d’umami, cette 5e saveur qui vient rehausser les goûts.