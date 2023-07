Assaut du Capitole – Un Américain poursuit Fox News en diffamation L’homme a porté plainte mercredi contre la chaîne Fox News qui l’avait présenté à tort comme un agent du FBI infiltré ayant incité la foule à attaquer le Capitole le 6 janvier 2021.

«Après les événements du 6 janvier, Fox News cherchait un bouc émissaire à blâmer qui ne soit ni Donald Trump ni le Parti républicain», assure Ray Epps, dans sa plainte transmise à la justice de l’État du Delaware, alors que les affaires judiciaires visant la chaîne accusée de désinformation se sont multipliées.

La chaîne, prisée des téléspectateurs conservateurs, et son animateur vedette Tucker Carlson, qui a quitté Fox News depuis, ont mis en place pendant des années «une campagne propageant des allégations mensongères sur M. Epps», affirme le plaignant.

Ray Epps était présenté comme un «agent infiltré du FBI» ayant incité la foule «à pénétrer de façon violente au sein du Capitole», selon la même source. Il affirme avoir reçu des menaces de mort et perdu son travail, avoir été obligé de déménager et souffert «d’anxiété» en raison de ces accusations infondées.

Cet ancien Marines, qui dit avoir voté pour Trump en 2016 et 2020, se décrit comme un téléspectateur régulier de Fox News. Il s’était rendu à la manifestation du 6 janvier 2021, persuadé que «l’élection avait été volée» au milliardaire à cause des «mensonges diffusés par Fox» mais il n’était pas entré dans l’enceinte du Congrès, souligne la plainte. Ray Epps requiert qu’un montant non défini de dommages et intérêts soit déterminé par un jury.

Fox News traverse une phase de turbulences depuis plusieurs mois en lien avec les informations diffusées pendant la campagne pour la réélection de Donald Trump en 2020.

La chaîne a ainsi accepté en avril de verser la somme historique de 787,5 millions de dollars (environ 683 millions de francs) à une entreprise de machines de vote électronique, Dominion Voting Systems, pour éviter un procès en diffamation à haut risque. Dominion reprochait notamment à la chaîne d’avoir affirmé que l’entreprise avait truqué les résultats en faveur de Joe Biden face à Donald Trump.

Fox News est aussi visée par une plainte en diffamation de Smartmatic, une autre entreprise de services de vote électronique, qui réclame 2,7 milliards de dollars (2,34 milliards de francs).

