Irak – Un Américain tué lors d’une attaque deux jours avant l’arrivée du pape Dix roquettes ont touché mercredi une base abritant des soldats américains en Irak, provoquant la mort d’un sous-traitant civil américain, deux jours avant une visite historique du pape François dans le pays.

Cette nouvelle attaque, précédée de plusieurs avec le même mode opératoire ces dernières semaines, vient rappeler à quel point la première visite d’un souverain pontife en Irak est un casse-tête logistique. «Je me rendrai en Irak», a malgré tout déclaré le pape, expliquant vouloir «rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette Église martyre».

Les États-Unis, qui déploient quelque 2500 soldats en Irak dans le cadre de la lutte antijihadistes, se sont abstenus d’accuser directement une des factions armées irakiennes pro-Iran pour ces attaques. «Nous sommes en train d’identifier qui est responsable et nous prendrons des décisions en fonction de cela», s’est contenté de déclarer le président Joe Biden, interrogé sur une possible réponse américaine.

Les tensions entre les deux puissances agissantes en Irak, la République islamique d’Iran et les États-Unis, des ennemis jurés, pourraient constituer un obstacle au déroulé du programme papal. De même que la pandémie au moment où l’Irak a enregistré mercredi plus de 5100 contaminations au Covid-19, un record, en dépit des restrictions sanitaires.

Un sous-traitant tué

Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne d’Aïn al-Assad (ouest), plusieurs sont tombées à l’intérieur de la section où sont stationnés des soldats et des drones américains de la coalition internationale antijihadistes, selon des sources de sécurité irakienne et occidentale. Un sous-traitant civil est décédé d’une crise cardiaque à cause de cette attaque, ont-elles ajouté. Le Pentagone a indiqué que la victime était de nationalité américaine.

Les roquettes ont été tirées depuis un village proche d’Aïn al-Assad, une région désertique où il est facile d’installer des rampes de lancement, parfois à bord de véhicules, tirer des projectiles et rapidement fuir, a précisé la source irakienne.

Sans accuser personne, le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a prévenu sur Twitter que personne ne pouvait «se prétendre au-dessus de l’État». «Celui qui se croit en mesure d’imposer son agenda à l’Irak et à l’avenir de ses citoyens se berce d’illusions», a-t-il ajouté.

«Made in Iran»

Le commandement militaire irakien a rapporté que les roquettes utilisées étaient de type «Grad». Plus précisément de type «Arash», ont détaillé à l’AFP des sources de sécurité occidentales, de fabrication iranienne, plus performantes que celles utilisées jusqu’à récemment. Selon un récent rapport iranien, les Gardiens de la révolution, l’armée idéologique d’Iran, ont développé les missiles «Arash» d’une portée de 22 km et avec une tête explosive de 19 kg.

En Irak, l’Iran a entre autres le soutien du Hachd al-Chaabi, puissante coalition de paramilitaires intégrée à l’État, composée principalement de factions armées et financées par Téhéran.

L’Irak a connu un calme vers la fin 2020 à la faveur d’une trêve des pro-Iran face aux menaces des États-Unis de retirer tous leurs soldats et diplomates du pays. Mais ces dernières semaines, les attaques ont repris: des roquettes sont tombées près de l’ambassade américaine à Bagdad, d’autres ont visé la base aérienne de Balad, plus au nord, blessant un employé irakien d’une entreprise américaine chargée de la maintenance de F-16. Des roquettes ont également touché une base militaire abritant la coalition à l’aéroport d’Erbil (nord), où deux personnes ont péri, dont un entrepreneur civil étranger.

Visite papale confinée

Le contre-terrorisme kurde irakien a nommément accusé mercredi des membres du Hachd al-Chaabi d’avoir participé à l’attaque contre la base à Erbil, publiant des «aveux» d’un homme présenté comme l’un des quatre auteurs des tirs. En réponse à cette attaque, les États-Unis ont mené le 26 février un raid contre des miliciens irakiens pro-Iran en Syrie. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), 22 miliciens irakiens ont péri. Selon le Pentagone, la frappe n’a fait qu’un mort.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a reconnu que la frappe de la semaine dernière n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté. «Mais personne ne veut d’une escalade», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas dans notre intérêt, ce n’est pas dans l’intérêt du peuple irakien».

En janvier 2020, une telle spirale a failli dégénérer en conflit ouvert en Irak, après qu’un drone américain a tué le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à la mort d’Américains en Irak.

Le pape François est attendu vendredi à Bagdad et dimanche à Erbil, où il doit célébrer une messe dans un stade. Il doit aussi passer par Mossoul, ex-bastion de l’EI dans le nord où sont déployées des factions du Hachd al-Chaabi. Le souverain pontife sera privé des bains de foule qu’il affectionne car de vendredi à lundi le pays sera en confinement total.

