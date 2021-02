Témoignages vaudois – Un an après, ils se souviennent de l’arrivée du virus Nuria Gorrite, Vincent Baudriller ou encore le directeur du CHUV racontent comment ils ont vécu l’annonce du premier cas et le début de la première vague. Marie Nicollier , Renaud Bournoud , Boris Senff , Sylvain Muller

Le panel interrogé.

Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État vaudois

Nuria Gorrite Keystone

«Jusqu’alors, la Suisse avait été épargnée par les grandes crises. Mais, fin février, j’ai compris que le problème ne se réglerait pas en deux coups de cuillère à pot. À ce moment, la population est encore loin de prendre la mesure de l’activité du virus, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est vertigineux. Le 5 mars, la Suisse connaît son premier mort. C’est un Vaudois de Morges. La science découvre, elle aussi, ce virus. Elle navigue à vue. Ce qui est une vérité scientifique un jour ne l’est plus le lendemain. Là, au milieu, les politiques doivent prendre des décisions. Alors même que l’on ne sait pas, il faut décider. Il faut protéger notre système hospitalier. Le Conseil d’État siège à tout moment. Nos vies explosent, ma boîte mail aussi. Je reçois jusqu’à 300 courriels par heure. Je dois fermer mon site personnel. Les gens nous sollicitent à tout bout de champ. Ce qui est normal. Lorsque vous occupez la fonction de conseillère d’État, vous savez que vous avez des responsabilités. Mais, avec ce que l’on a vécu à la fin de l’hiver dernier, on l’a réellement éprouvé. Plus qu’une fonction, c’est une partie de vous-mêmes que vous mettez dans la balance.»