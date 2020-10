Violences à Bagdad – Un an après, les Irakiens sont de nouveau dans la rue Ils ont été des milliers ce dimanche à manifester dans tout le pays contre le système politique corrompu et le manque de travail. Sofia Nitti Bagdad

Des manifestants irakiens s’opposent aux forces de l’ordre, dimanche, dans la capitale Bagdad. AFP

«On veut une patrie, du travail pour nous et pour nos enfants, et que tous ceux qui sont au gouvernement partent!» Nous sommes place Tahrir, dans le centre de Bagdad. Dans le soleil chaud de ce dimanche de fin octobre, Dawood Salman crie, encore, toute sa rage vers l’immobilisme qui gangrène son pays, l’Irak.

Il y a un an, dans la première phase d’un mouvement de protestation populaire qui avait fait plus de 600 morts et 30’000 blessés, Dawood nous avait détaillé exactement les mêmes requêtes. Comme des dizaines d’artistes de rue, ce peintre soixantenaire handicapé avait passé des jours à peindre un graffiti dans le tunnel Sadoun, près de Tahrir, pendant que manifestants et forces de l’ordre se battaient autour de lui. Dans son autoportrait, on le voyait en habits traditionnels irakiens demander «Quand obtiendrai-je mes droits?».