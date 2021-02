Covid-19 – Un an après, les préados new-yorkais retournent à l’école Ce jeudi, certains élèves entreront pour la toute première fois dans leur établissement scolaire. D’autres n’y auront pas encore droit. Témoignages. Jean-Cosme Delaloye New York

Après les écoles primaires qui avaient rouvert le 10 décembre, des écoles secondaires new-yorkaises rouvrent ce jeudi. AFP

Du haut de ses 11 ans, Nico aborde ce 25 février 2021 avec beaucoup d’enthousiasme mais aussi d’anxiété. Voilà près d’un an que le jeune New-Yorkais n’a plus mis les pieds dans une école. «Je ne connais rien de la middle school (ndlr: pour les 11-14 ans)», avoue-t-il à propos du cap dans sa scolarité qu’il a franchi de manière virtuelle en septembre dernier. «Je me réjouis de rencontrer mes professeurs car ils ont l’air gentils.». À ses côtés, Lori, sa maman, est soulagée. «Comme tous les parents, je m’inquiétais de la santé mentale de mes enfants», explique-t-elle. «Passent-ils assez de temps avec leurs amis? La réponse est non. Et qui sait s’ils vont bien?»