États-Unis – Un ancien agent de la CIA inculpé pour espionnage pour Pékin Il est notamment accusé d’avoir donné des détails à la Chine sur les systèmes de communication de la CIA et d’avoir divulgué les noms d’informateurs.

L’emblème de la CIA, à Langley, en Virginie, en janvier 2017. KEYSTONE

Un ancien membre de l’agence de renseignement et de la police fédérale américaines a été inculpé à Hawaï d’espionnage au profit de la Chine, à qui il aurait transmis des documents confidentiels et les noms d’informateurs, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

Andrew Yuk Ching Ma avait été approché l’année dernière par un agent américain qui a prétendu travailler pour les services secrets chinois et à qui il a transmis des informations en échange d’argent, selon l’acte d’accusation rendu public par le ministère. Il a été arrêté le 14 août.

Âgé de 67 ans, né à Hong Kong et naturalisé américain, il a travaillé entre 1982 et 1989 à la CIA où il avait une accréditation secret-défense. Un membre de sa famille a également travaillé pour le renseignement américain de 1967 à 1983. L’homme, qui souffre de troubles cognitifs, n’est pas poursuivi en raison de son âge (85 ans) et de son état de santé.

Chasse aux agents doubles

Ensemble, ils auraient fourni dès 2001 des détails sur les systèmes de communication de la CIA, ses activités sur le terrain et divulgué les noms d’informateurs aux services secrets chinois, selon la justice américaine. L’enquête se base notamment sur des images vidéo récupérées par le FBI dans lesquelles on voit les deux hommes rencontrer des agents chinois qui leur remettent 50’000 dollars (45’000 francs).

Après avoir quitté la CIA, Andrew Yuk Ching Ma a vécu à Shanghaï avant de s’installer à Hawaï en 2001. Il a été embauché trois ans plus tard par la division locale du FBI, où il aurait continué ses activités d’espionnage pendant au moins dix ans. Le ministère de la Justice n’a pas précisé ce qu’il avait fait après cette période et jusqu’en 2019.

Cette affaire est la dernière en date d’ex-agents du renseignement poursuivis pour avoir collaboré avec Pékin. La justice américaine s’est lancée dans une chasse aux agents doubles après l’effondrement soudain du réseau de la CIA en Chine entre 2010 et 2012. En 2019, deux anciens agents de la CIA et un de l’agence du renseignement militaire ont été condamnés à des peines de 10 à 20 ans de prison pour espionnage au profit de Pékin.

AFP/NXP