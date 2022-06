Hockey sur glace – Un ancien du LHC devient entraîneur du Canadien de Montréal Éphémère joueur du club vaudois, le Québécois Martin St-Louis a signé un contrat de trois ans avec les Habs en NHL. Emmanuel Favre

Martin St-Louis était entraîneur par intérim depuis février de cette année. DR

Attaquant du Lausanne HC durant le lock-out de la NHL en 2004-2005 (23 matches, 25 points), ex-joueur étoile de la ligue professionnelle nord-américaine, vainqueur de la Coupe Stanley avec le Tampa Bay Lightning en 2004, Martin St-Louis (46 ans) est devenu mercredi le 32e entraîneur en chef de l’histoire du Canadien de Montréal.

Nommé coach par intérim du Tricolore le 9 février 2022, le Québécois a signé un contrat de trois ans avec l’organisation basée au Centre Bell, un club en reconstruction qui a terminé la saison régulière 2021-2022 à la 32e et dernière place. Mais qui pourra parler en premier le 6 juillet lors du repêchage de la NHL qui se tiendra dans la métropole québécoise.

Excellent communicateur

«Martin a des qualités indéniables de leader en plus d’être un excellent communicateur et un passionné de hockey», a déclaré Kent Hughes, le directeur général des Habs. «Il possède un bagage d’expérience et une compréhension très approfondie de notre sport. Son arrivée à la barre de l’équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l’idée qu’il continue de guider notre équipe dans les années à venir.»

Durant sa carrière de joueur, Martin St-Louis a amassé 1033 points en 1134 matches de saison régulière passés avec les maillots de Calgary, de Tampa Bay et des New York Rangers. Il a ajouté 90 points en 107 duels de play-off. En 2004, il avait été désigné MVP de la ligue.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.