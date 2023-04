Vaudoise aréna – Un ancien du LS présidera le Centre Sportif de Malley SA Raphaël Comisetti succède à Samira Marquis au poste de président du conseil d’administration de CSM SA. Il entrera en fonction le 1er juillet prochain. Laurent Antonoff

L’ancien milieu de terrain du LS et d’Yverdon-Sport a été désigné par la Municipalité de Lausanne à la présidence du conseil d’administration de Centre Sportif de Malley SA. DR

«On est loin du football ici, c’est vrai, mais je suis toujours très attiré par le milieu sportif en général. Et j’assiste bien souvent aux matches du LHC.» C’est avec enthousiasme que Raphaël Comisetti, ancien milieu de terrain du Lausanne-Sport dans les années 1990, commente sa nomination à la présidence du conseil d’administration du Centre sportif de Malley SA (CSM), la société anonyme en mains publiques qui gère la Vaudoise aréna.

C’est la Municipalité de Lausanne qui a désigné Raphaël Comisetti, né en 1971, ancien sportif professionnel, administrateur de sociétés et spécialiste de la gouvernance et des organisations. «Il dispose de toutes les compétences pour occuper ce poste à la tête d’une infrastructure aujourd’hui pleinement opérationnelle», assurent les autorités. Il succédera, le 1er juillet prochain, à Samira Marquis, qui reprendra le poste de directrice générale de la Vaudoise aréna à cette même date.

Du LS à Yverdon-Sport

Après avoir commencé sa carrière comme footballeur professionnel au sein du Lausanne-Sport, Raphaël Comisetti a aussi œuvré sur les terrains avec Yverdon-Sport et ES Malley. Ce natif d’Oppens, dans le Nord vaudois, a ensuite orienté sa carrière dans les ressources humaines. «Il a acquis une riche expérience dans des postes de direction au sein d’entreprises d’envergure nationale et internationale», détaille la Ville de Lausanne.

Raphaël Comisetti a par ailleurs fondé une société de conseil en ressources humaines et juridiques. Il est aujourd’hui membre de conseils d’administration et consultant dans le domaine de l’organisation et la gouvernance d’entreprise. Il s’occupe également du suivi de jeunes talents sportifs, footballeurs comme hockeyeurs. «C’est un mandat exceptionnel et exigeant qui m’attend. Je me réjouis de contribuer, à ce poste, au développement de cette infrastructure majeure pour Lausanne et l’ensemble de sa région», se félicite le nouveau président.

À lire Abo Bataille pour des surcoûts Épilogue légal pour le chantier infernal de la Vaudoise aréna

Laurent Antonoff est journaliste à la rubrique Vaud depuis 1990. Après avoir couvert les régions du Nord vaudois et de la Riviera, il rejoint la rédaction lausannoise au tournant du millénaire. Romancier à ses heures, il est lauréat du Prix du journalisme local de la Berner Zeitung en 1998. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.