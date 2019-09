«Ma société est en plein développement. Je prévois d’autres ouvertures en 2020 et Manor va distribuer nos produits. Vous imaginez si j’écope d’une inscription dans mon casier judiciaire, et tout cela à cause d’un antimites?» Mardi matin, le patron de Bio C’Bon Suisse arborait sa plus belle pochette, la bleue, devant le Tribunal de police de Lausanne.

L’homme, à la tête de cinq enseignes spécialisées dans le bio, s’opposait à une ordonnance pénale le condamnant à des jours-amendes avec sursis pour infraction par négligence à la loi fédérale sur les produits chimiques.

Situation réglée

C’est au cours d’un contrôle surprise de la part des autorités cantonales, en 2018, qu’il a été constaté que les trois magasins Bio C’Bon en terres vaudoises commercialisaient des biocides non autorisés, ainsi que des produits chimiques «dangereux» n’ayant pas été communiqués au Registre des produits chimiques (RPC) et à l’étiquetage lacunaire, les coordonnées du responsable de la mise sur le marché en Suisse faisant notamment défaut. Il s’agissait, entre autres, d’antimites et de sprays contre les acariens, des produits directement importés depuis la centrale d’achat en France, qui alimente tout le groupe. Soit une soixantaine d’articles litigieux sur près de 5000 références proposées en vente libre. Un deuxième contrôle constatera les mêmes manquements. Au troisième, tout était rentré dans l’ordre. La direction générale de l’environnement décidait malgré tout de dénoncer les faits.

«Ces produits n’étaient nullement interdits à la vente. D’ailleurs, on trouve exactement les mêmes en vente libre dans d’autres commerces», a rappelé l’avocat de Bio C’Bon. Sauf que la procédure voulait que ce soit son client qui renseigne sur la composition chimique de ces produits au RPC, directement. Ils ont tous été retirés de la vente, et aussitôt remplacés par de mêmes produits en tous points identiques, mais livrés par un fournisseur suisse qui avait fait les choses selon les règles.

«Il n’y a eu aucune volonté de la part de mon client de se soustraire à ses règles. Il serait aberrant de le supposer. Ces produits sont en vente dans toute l’Europe, il ne pensait pas qu’il fallait une démarche administrative supplémentaire pour la Suisse. Il a agi en toute bonne foi. Aucune faute pénale n’a été commise», a poursuivi l’avocat. Il a demandé l’acquittement de son client. Le jugement sera rendu dans la semaine. Installé aussi à Genève, Bio C’Bon y a rencontré les mêmes problèmes. Le patron a écopé d’une amende administrative et d’une contravention.