Immobilier – Un appartement vendu 190 millions de dollars au cœur de New York Un «penthouse de près de 900 m² surplombant le parc de Central Park à New York a été vendu par un milliardaire américain pour près de 173 millions de francs.

Central Park sous la neige, le 7 janvier 2022. AFP

Près de 190 millions de dollars (173 millions de francs) pour un appartement de type «penthouse» au-dessus de Central Park: l’immobilier de très grand luxe à New York tutoie de nouveau les records avec cette vente dévoilée jeudi par le «Wall Street Journal».

Presque 900 m² pour ce «penthouse» – un appartement de très grand luxe au dernier étage d’un immeuble en général avec terrasse, appelé aussi appartement en attique – avec quatre chambres et sis 220 Central Park South, en plein cœur de Manhattan.

D’après le WSJ, c’est le milliardaire américain Daniel Och qui l’a vendu pour quasiment 190 millions de dollars après l’avoir acheté en 2019 pour la moitié du prix: 93 millions de dollars (85 millions de francs) à l’époque et deux millions pour une chambre en plus à un autre étage de l’immeuble. Le Journal estime que cette vente à un acheteur resté anonyme est «l’une des plus chères jamais conclue à New York».

Dans ce même gratte-ciel du 220 Central Park South, rappelle le quotidien économique américain, le gestionnaire américain de fonds Ken Griffin avait payé en 2019 quelque 238 millions de dollars (217 millions de francs) pour un appartement. Un record absolu pour la vente d’un logement aux États-Unis, selon le WSJ.

Exil en Floride

Daniel Och, 61 ans, a une fortune personnelle évaluée aujourd’hui par Forbes à 4,1 milliards de dollars (3,74 milliards de francs) et est le fondateur et ancien PDG du fonds d’investissement new-yorkais Och-Ziff Capital Management, rebaptisé depuis Sculptor.

En septembre 2016, ce fonds, qui gérait à l’époque 40 milliards de dollars (37 milliards de francs) d’actifs, avait été condamné par les autorités américaines à une amende de 413 millions de dollars (376 millions de francs) pour avoir mis en place un vaste réseau de corruption dans des pays d’Afrique comme la Libye, le Tchad ou la République démocratique du Congo.

Lorsqu’il avait acheté ce «penthouse» en 2019, Daniel Och s’était exilé en Floride pour des raisons fiscales et pensait en faire son «pied-à-terre» new-yorkais. Le Journal rappelle également que le milliardaire possède un autre «penthouse» estimé à 57,5 millions de dollars (52,4 millions de francs), au 15 Central Park West, l’une des quatre artères qui encadrent le poumon vert de Manhattan.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.