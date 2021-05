Chaîne du Bonheur – Un appel à la solidarité pour les pays fragiles La Chaîne du Bonheur souhaite aider les personnes fragilisées par la pandémie de Covid-19 dans le monde. Elle lance mercredi un appel aux dons.

À l’étranger le coronavirus se propage à toute allure, surtout dans certains pays d’Asie du Sud et d’Amérique latine, souligne mercredi la Chaîne du Bonheur qui lance un appel aux dons. KEYSTONE

La Chaîne du Bonheur lance mercredi un nouvel appel aux dons pour aider les personnes touchées par la pandémie de coronavirus dans le monde. Les besoins humanitaires, immenses dans certains pays, nécessitent de toute urgence des moyens supplémentaires.

Si en Suisse, une grande partie de la population peut commencer à souffler, à l’étranger le coronavirus se propage à toute allure, surtout dans certains pays d’Asie du Sud et d’Amérique latine, souligne mercredi la Chaîne du Bonheur dans un communiqué. Les populations les plus vulnérables sont confrontées à des conditions de vie encore plus difficiles.

«Non seulement les personnes les plus démunies sont les plus touchées par la pandémie, mais elles voient leur pauvreté s’aggraver, avec toutes les conséquences que l’on sait», indique Roland Thomann, directeur de la Chaîne du Bonheur. «Il s’agit d’une crise mondiale et seule la solidarité internationale pourra en venir à bout», rappelle Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé qui appuie l’appel aux dons.

Soulager les souffrances

Les neuf millions de francs déjà collectés avec l’opération «Coronavirus International» en octobre sont désormais presque entièrement utilisés. La Chaîne du Bonheur soutient 20 projets menés par ses ONG partenaires dans 14 pays, qui visent à soulager les souffrances humaines liées à l’impact socio-économique de la pandémie. Cela passe notamment par le renforcement des systèmes de santé locaux, la prévention sanitaire, la distribution de kits d’hygiène (masques et désinfectant) et les campagnes de sensibilisation.

En Suisse, la Chaîne du Bonheur a distribué la presque totalité des 43,5 millions de francs récoltés lors de l’opération «Coronavirus Suisse» au printemps 2020. Environ 1,7 million de personnes en ont bénéficié.

Les dons sont possibles en ligne sur www.bonheur.ch ou sur le compte postal 10-15000-6, mention «Coronavirus international».

ATS

