Stop à l’agrobusiness – Un appel pour qu’agriculture rime avec nature Le WWF, Pro Natura, BirdLife et Greenpeace invitent le parlement à placer les préoccupations environnementales au premier plan de la politique agricole suisse. Cécile Collet

Didier Bourgeois, viticulteur à Corcelles-près-Concise. 24HEURES/VANESSA CARDOSO

Quatre organisations environnementales lancent un appel ce dimanche pour inciter les parlementaires à placer la nature au premier plan de leurs délibérations autour de la future politique agricole PA22+. «Des milliers d’agricultrices et agriculteurs innovant.e.s prouvent déjà aujourd’hui que la production et l’écologie peuvent vivre en harmonie», indiquent le WWF, Pro Natura, BirdLife et Greenpeace dans un communiqué.