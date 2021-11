Campagne #ChèreSuisse – Un appel pour ressouder les Suisses divisés par la pandémie Préoccupée par les clivages qu’engendre la crise du Covid au sein de la population, la Société suisse d’utilité publique incite à la tolérance et au dialogue.

Disant craindre une montée de l’agressivité en Suisse, la SSUP appelle à la cohésion et au respect de la diversité d’opinion. KEYSTONE

La Société suisse d’utilité publique (SSUP) s’inquiète des clivages suscités par la pandémie au sein de la population, en particulier dans la sphère privée. Avec la campagne nationale #ChèreSuisse, l’organisation lance un appel pour la cohésion et le respect de la diversité d’opinion.

«L’appel doit inciter à la réflexion et à l’action au-delà de tous les camps politiques et au-delà de la votation actuelle», écrit samedi la SSUP. Elle invite la population à débattre de manière constructive plutôt qu’agressive et veut inciter à la tolérance et au dialogue.

Pas de culture de la controverse

Dans ce qu’elle décrit comme «la crise la plus grave que traverse le pays depuis la Seconde Guerre mondiale», la SSUP voit un risque pour la cohésion. En initiant la campagne #ChèreSuisse dans les médias et les réseaux sociaux, l’organisation basée à Zurich espère thématiser cette polarisation dans les cercles privés ou les classes.

«Nous n’avons pas en Suisse une culture du débat dans la controverse», dit Lukas Niederberger. Il dit craindre une montée de l’agressivité, par exemple dans les médias sociaux ou dans la rue, voire tout bonnement une interruption du débat démocratique.

Depuis 1810, la SSUP assume le mandat d’appeler à la solidarité lors d’événements graves et de situations d’urgence et d’oeuvrer à la cohésion du pays, selon ses propres termes. Elle est notamment la gestionnaire de la prairie du Grütli.

ATS

