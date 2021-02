Réouverture du Villars Palace – Un apprentissage labellisé École hôtelière de Lausanne Dès 2022, des jeunes issus de pays dont le tourisme est de plus en plus émergent viendront se former à la profession hôtelière au Villars Mountain Resort. Christophe Boillat

En 2022, le Villars Palace lancera une nouvelle formation. Un programme développé par l’École hôtelière de Lausanne. Réactions à Villars. Vidéo: Romain Michaud

C’est une première en Suisse: une plateforme d’apprentissage sous franchise de l’École hôtelière de Lausanne (EHL) sera dispensée à Villars. «L’idée d’allier l’exploitation d’un groupe hôtelier à Villars avec une plateforme de formation vient de mon expérience en tant que professionnel de l’éducation depuis plus de 30 ans», déclare Jérôme de Meyer. La première volée d’étudiants arrivera en février 2022. 45 jeunes issus de pays dont le tourisme est de plus en plus émergent viendront se former à la profession hôtelière au Villars Mountain Resort.

La cuisine d’un centre VET by EHL, ici en Roumanie. Le programme en administration hôtelière a été lancé à l’automne dernier. © École hôtelière de Lausanne

L’entreprise qui gère 3 hôtels – Villars Palace, Eurotel, Villars Lodge - et 6 restaurants et bars a acheté un des 4 piliers du programme VET (Vocational Education and Training) et le développera elle-même. Ce n’est pas l’EHL qui vient s’installer à Villars. Le volet choisi par Villars Moutain Resort de ce programme d’éducation et formation professionnelles portera spécifiquement sur l’administration en hôtellerie-restauration: comptabilité, marketing, ressources humaines, etc. «Villars est enchantée d’accueillir une formation qui sera labellisée par l’EHL et se réjouit du développement futur, avec l’acquisition de l’Eurotel par le même groupe que le Palace, de l’hôtellerie de notre village», déclare Sergei Aschwanden, directeur de la station.