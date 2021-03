Tournage de «La ligne», d’Ursula Meier – Un après-midi de shopping à Monthey avec Valeria Bruni Tedeschi L’actrice turinoise achève le nouveau film d’Ursula Meier. L’occasion de boucler une scène où elle joue une mère détraquée dans le Manor du coin. Cécile Lecoultre

Rayonnante dans sa loge, un camping-car ordinaire où traînent quelques barres chocolatées et fruits très mûrs, Valeria Bruni Tedesschi se déclare enchantée de ce tournage avec Ursula Meier. Même si l’actrice a fait une quinzaine d’allers-retours à Paris sous haute surveillance sanitaire. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Dix-septième prise. Et Valeria Bruni Tedeschi de tonitruer dans le rayon cadeaux du Manor de Monthey: «C’est mon premier Noël de grand-mère!» Auparavant, fichée sur d’improbables mules à paillettes, l’actrice se sera pris les pieds dans un câble. Le reflet d’un visage masqué aura parasité une autre prise. «Putain chié putain!» la star de «La ligne» aura fourché sa tirade. Ou demandé «une petite dernière, ce sera mieux».

Rien de plus hasardeux qu’un plateau de cinéma où se chorégraphie en permanence émotion intense et mise en place fastidieuse. Une centaine de personnes la dévisage, Valeria Bruni Tedeschi, en casaque de fausse fourrure, joue. Depuis le 25 mars, la Turinoise a fait une quinzaine d’allers-retours entre le Valais et Paris, elle ne compte plus les tests Covid. De retour dans sa loge, un camping-car où traînent une barre chocolatée et une vieille pomme, l’héroïne se livre sans plus de strass.