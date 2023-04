Luthier et archetier à Vevey, Daniel Formigoni a volontiers déboursé 2500 francs pour acquérir un érable ondé abattu dans la forêt de Bex et dont il a ramené une tranche à son atelier. Le bois lui permettra de confectionner des dizaines de violons et violoncelles d’exception.

Chantal Dervey