Portrait de Rémy Jaggi – Un artisan sensible au cœur de l’exubérance végétale Amoureux des plantes, mais aussi des beaux objets qu’il fait converser dans ses boutiques, le natif de Coinsins n’en oublie pas pour autant ses racines terriennes. Thérèse Courvoisier

Rémy Jaggi, avec «Tina», dans sa boutique de fleurs lausannoise. Florian Cella/24Heures

Tenté de tisser la métaphore végétale, on aimerait affectueusement qualifier Rémy Jaggi de grande tige qui n’est pas du genre à vous conter fleurette… Il plie ses presque deux mètres dans un magnifique fauteuil moutarde au cœur de sa boutique de déco lausannoise, fermée pour changement de décor après les Fêtes. Le Vaudois sert le café dans des petites tasses fleuries raffinées, sans doute choisies avec beaucoup d’application. On l’imagine dandy, né avec une cuillère en argent dans la bouche, ayant passé sa jeunesse à glaner un goût certain pour les belles choses au gré de nombreux voyages dans des contrées lointaines et exotiques…