Tribunal administratif fédéral – Un as de la dissimulation fiscale se fait claquer en justice Le fisc britannique poursuit jusqu’en Suisse un contribuable qui jongle avec les trusts. La justice helvétique lui vient en aide. Arthur Grosjean

Le Tribunal administratif fédéral a donné son feu vert pour la transmission des informations d’Andrew au fisc britannique. KEYSTONE

Il y a des gens qui adorent jouer aux échecs. Ils sont fascinés par le côté tactique du jeu, l’art de dissimuler leur véritable stratégie derrière des feintes qui endorment ou égarent l’adversaire. Leur malice leur permet de triompher même face à un joueur réputé plus fort.

Il y en a d’autres dont le sport national consiste à frauder le fisc. Pas simplement en planquant de l’argent sur un compte non déclaré. Non, ils excellent à élaborer des structures compliquées pour dissimuler leurs revenus et atteindre leur objectif final: payer le moins d’impôts possible. Et leurrer le fisc au passage.