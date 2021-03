Astrophysique – Un astéroïde a frôlé la Terre dimanche, mais que risquait-on? Les risques que toute forme de vie terrestre soit détruite comme il y a 66 millions d’années demeure faible. Pascal Gavillet

C’est un astéroïde de ce type (vue d’artiste) qui a heurté la Terre il y a 66 millions d’années. GETTY IMAGES

Dimanche 21 mars, un gros astéroïde est passé tout près de la Terre. Autrement dit, assez loin. Soit à une distance qu’on peut estimer à cinq fois supérieure à celle qui nous sépare de la Lune. Environ deux millions de kilomètres, pour être tout à fait exact. Est-ce suffisant pour parler de dangerosité? Oui et non. Car selon la NASA, il faut que l’orbite de la Terre se croise avec la sienne à moins de sept millions et demi de kilomètres pour que l’astéroïde devienne potentiellement dangereux pour nous. Celui-ci l’était, assurément. Sans compter que sa vitesse – 124’000 km/h – était largement supérieure à la norme. Et que sa taille – entre 0,7 et 1,7 kilomètre de diamètre – n’était pas forcément la plus petite de l’Univers.