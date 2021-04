École spécialisée à Échichens – Un audit pointe de graves défaillances à la Fondation Pestalozzi Des actes mal gérés de contention violente envers les adolescents sont notamment relevés. Le directeur a été mis en congé. Raphaël Cand

La Fondation École Pestalozzi traverse une période de crise. Florian Cella/24Heures

Avis de turbulences à la Fondation École Pestalozzi. Un audit révèle de graves défaillances au sein de l’institution, qui accueille à Échichens des enfants en rupture scolaire, sociale ou familiale. Avec pour conséquence la mise en congé par le conseil de fondation du directeur et de son adjoint.

«Si un enfant sort un couteau, il est autorisé de le plaquer au sol. Par contre, s’il refuse de donner son téléphone, l’accompagnant n’est pas censé le contenir, comme cela a pu se passer.» Dominique Rouyet, membre du conseil de fondation

L’expertise, réalisée à la demande de l’État et effectuée par une société spécialisée, n‘a pas encore été rendue publique. Mais ses principales conclusions nous ont été dévoilées par le conseil de fondation ainsi que par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le texte fait notamment état d’actes mal gérés de contention violente envers les adolescents. «Idéalement, ce genre de situations ne devrait jamais se produire. Il est toutefois possible qu’un éducateur soit contraint d’en arriver là, mais uniquement lorsque sa santé physique, celle d’autrui ou du jeune concerné est mise en danger», explique Raphaël Mahaim, avocat de l’institution. «Si un enfant sort un couteau, il est autorisé de le plaquer au sol, ajoute Dominique Rouyet, membre du conseil de fondation. Par contre, si l’adolescent refuse de donner son téléphone, l’accompagnant n’est pas censé le contenir, comme cela a pu se passer.»