Formation de danse à Lausanne – Un audit secoue l’école Rudra Béjart Le directeur Michel Gascard aurait été momentanément «écarté» de la structure liée à la célèbre compagnie. La Fondation évoque «des faits à éclaircir». Natacha Rossel

Les danseurs de l’école Rudra-Béjart avec Michel Gascard (ici en 2010). VANESSA CARDOSO-A

Une tempête s’est levée au royaume de Béjart. Selon nos informations, Michel Gascard, directeur de l’École-Atelier Rudra Béjart Lausanne, aurait été temporairement libéré de son obligation de travailler il y a quelques semaines – sans toutefois être formellement suspendu. La Fondation Béjart Ballet Lausanne, qui chapeaute à la fois la compagnie du BBL (dirigée par Gil Roman) et Rudra Béjart, confirme qu’un audit a bel et bien été lancé. Mais elle reste évasive sur ses causes et ses implications.

Solange Peters, présidente du conseil de fondation, se contente d’évoquer «certains faits en lien avec l’École-Atelier Rudra Béjart». Et de préciser, par mail: «Dès qu’il en a été informé, et considérant qu’il était essentiel d’éclaircir ces faits immédiatement et sans délai en toute transparence et impartialité, le conseil de fondation a chargé, dès le 15 février 2021, des experts indépendants d’entendre les différents protagonistes et d’analyser l’ensemble de la situation.»