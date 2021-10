Potentiels abus de danseuses – Un audit sur la compagnie Alias est demandé à la Ville de Genève Le Syndicat suisse romand du spectacle et un groupe d’artistes souhaitent que la Ville fasse la lumière sur les agissements du directeur de la compagnie de danse suite à des témoignages d’abus sexuels.

Plusieurs personnes ont témoigné de leurs expériences avec le directeur de la compagnie, mentionnant des potentielles situations abusives. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca

Arts_Sainement et le Syndicat suisse romand du spectacle (SSRS) demandent à la Ville de Genève un audit pour faire la lumière sur les agissements du directeur de la compagnie Alias, détaillés dans un article du «Temps» mercredi. L’homme a été condamné fin août par le Tribunal de Lausanne à cinq mois de prison avec sursis pour attouchements sexuels.

«Aujourd’hui paraît un article dans «Le Temps» dans lequel plusieurs ex-danseuses témoignent à visage découvert», écrivent le groupe d’artistes indépendants Arts_Sainement et le SSRS mercredi dans un communiqué, saluant leur courage.

Le mouvement et le syndicat soulignent que plusieurs personnes leur ont également témoigné de «leurs expériences avec ce même chorégraphe mentionnant d’autres potentielles situations abusives». Ils demandent que la Ville de Genève, qui soutient financièrement la compagnie, fasse un audit et que des mesures de protection des professionnels soient prises «dans les plus brefs délais».

Responsabilité des institutions

Actuellement, la responsabilité dans la lutte contre les abus retombe trop souvent uniquement sur les personnes ayant subi des agissements hostiles. Les institutions ont également un rôle à jouer et une certaine responsabilité, soulignent-ils.

Et de rappeler qu’une motion co-écrite par Arts_Sainement et Ensemble à Gauche a été déposée au Grand Conseil genevois fin août 2021. Axée sur la prévention, elle demande la mise en place d’outils permettant une lutte efficace contre les agressions, le harcèlement et les discriminations dans les domaines des arts, de la culture et des sports.

Personne de confiance

Le syndicat poursuit également ses efforts pour que finisse l’omerta dans ce milieu. «Un questionnaire va être envoyé aux personnes travaillant dans le milieu artistique», a souligné Anne Papilloud, secrétaire générale du SSRS, à Keystone-ATS.

En outre, le syndicat est en train de mettre en place un réseau de personnes de confiance (médiateurs, juristes, psychologues) à qui pourront s’adresser les salariés de la culture vivant des situations problématiques ou subissant du harcèlement. Il s’agit d’une obligation pour les entreprises suisses, mais dans le domaine culturel, très peu d’entités disposent d’une personne de confiance, souligne la responsable syndicale.

Témoignages accablants

Dans son édition de mercredi, «Le Temps» rapporte une dizaine de témoignages. Des danseuses notamment rapportent des abus et attouchements sexuels de la part du directeur et chorégraphe de la compagnie Alias, ce depuis de nombreuses années. Le chorégraphe, que Keystone-ATS n’a pour l’heure pas réussi à joindre, réfute dans l’article avoir eu des comportements abusifs.

En novembre 2018, une jeune danseuse qui avait participé à un stage donné par le directeur a déposé plainte contre lui. Fin août 2021, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 5 mois de prison avec sursis pour acte d’ordre sexuel sur personne incapable de résistance. Le chorégraphe a fait appel de cette condamnation.

Dans le milieu de la danse, l’omerta commence à se briser quant aux comportements inappropriés. Un audit global est en cours au Béjart Ballet Lausanne, suite également à des témoignages de harcèlement sexuel et moral. Plusieurs licenciements ont déjà eu lieu.

