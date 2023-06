Justice pénale genevoise – Un automobiliste condamné pour avoir renversé volontairement un cycliste Un Valaisan a percuté un homme à vélo après une altercation sur une piste cyclable. Il écope d’une peine de prison avec sursis. Luca Di Stefano

C’est une bête altercation sur une piste cyclable qui aurait pu virer au drame. Par miracle, le cycliste renversé intentionnellement par le conducteur d’une Honda Civic s’en est sorti avec quelques blessures légères. Plus d’un an après la collision de la rue de Lausanne, la justice pénale a infligé sa sanction à l’automobiliste.

Valaisan de passage à Genève, l’homme de 27 ans écope d’une peine de prison de 16 mois avec sursis pour tentative de lésions corporelles graves. Quant à son permis de conduire, il lui a été retiré pour une durée de deux ans.

Halte sur la piste cyclable

Pourquoi avoir foncé en direction du cycliste? Le conducteur n’a pas eu à répondre aux questions du Tribunal de police, puisqu’il n’a pas contesté la peine proposée par le Ministère public genevois.

Il apparaît que son geste est intervenu à la suite d’une dispute sur la piste cyclable où il avait garé sa voiture afin de régler son GPS. L’homme à vélo, dérangé par cette halte sur l’espace réservé aux deux-roues, aurait haussé le ton et frappé sur le rétroviseur de la Honda, au point de déclencher la colère du conducteur.

Ce dernier a alors «intentionnellement, soit avec conscience et volonté, percuté le cycliste, lequel circulait normalement sur son cycle au niveau de la piste cyclable», selon le dossier pénal.

«Ce genre d’incident est totalement gratuit et relève d’une rare bêtise de conducteurs irascibles et intolérants.» Me Vincent Spira, avocat du cycliste renversé

Ce dimanche de mars 2022, le Valaisan va quitter les lieux sans prêter secours à celui qu’il vient de renverser. Mais à ce moment-là le conducteur est filmé par un témoin et par les caméras de vidéosurveillance. Ainsi, la police parvient rapidement à lui faire parvenir un message lui enjoignant de se présenter à un poste de police.

Trop vite au poste

Arrivé en Valais, le jeune conducteur se plie à l’ordre. Mais en route pour le poste de police de Monthey, il commet des excès de vitesse et manipule son téléphone portable au volant. Pour la justice, ces violations graves des règles de circulation aggravent son dossier, tout comme son arrêt sur une piste cyclable, sa fuite et sa soustraction aux mesures visant à déceler d’éventuelles consommations de drogue ou d’alcool.

Avocat du cycliste blessé, Me Vincent Spira indique que ce dernier ne vit plus à Genève et qu’il ne souhaite pas revenir sur sa mésaventure. «Ce genre d’incident, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, est totalement gratuit et relève d’une rare bêtise de conducteurs irascibles et intolérants, souligne le pénaliste, et ce même si le prévenu a pris conscience de son acte et qu’il a indemnisé la victime à la hauteur de ce qu’il devait faire.»

