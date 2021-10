Accident dans le canton de Soleure – Un automobiliste écope de 3 ans et 8 mois de prison Le prévenu, âgé de 25 ans, a été reconnu coupable de tentative de meurtre pour avoir percuté un cycliste en 2019. Ce dernier devra vivre avec des séquelles le reste de sa vie.

(Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Un automobiliste âgé de 25 ans qui a percuté et très gravement blessé un cycliste en juin 2019 a été condamné jeudi à trois ans et huit mois de prison ferme par la justice soleuroise. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre.

Le tribunal de district de Dorneck-Thierstein, à Dornach (SO), a également reconnu le prévenu coupable de multiples violations graves du code de la route. Le procureur a requis cinq ans et dix mois de prison ferme. La défense a plaidé une peine d’un an de prison avec sursis pour lésion corporelle par négligence.

Route sinueuse

Les faits remontent au 19 juin 2019. Le prévenu, au volant d’une puissante voiture de sport, a dépassé deux véhicules et a percuté de plein fouet un cycliste âgé de 38 ans qui roulait correctement en sens inverse. L’accident s’est produit vers 17h10 sur la route sinueuse qui mène de Dornach à Gempen (SO).

Accidents en Suisse Plus de 220 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2020 Le cycliste a subi des blessures potentiellement mortelles et a dû être transporté à l’hôpital par hélicoptère. Il souffre toujours des conséquences de l’accident. Selon le tribunal, il devra vivre avec des séquelles le reste de sa vie. «Risque extrêmement élevé» Le conducteur a consciemment accepté le risque d’un accident, a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. Le prévenu a pris un «risque extrêmement élevé». La collision frontale aurait pu être évitée si le conducteur s’était abstenu de dépasser deux voitures sur le tronçon où s’est produit l’accident. Le prévenu, qui testait sa puissante voiture, a surestimé ses capacités de conduite, a encore ajouté le président du tribunal. «On ne peut pas dépasser une voiture sur ce tronçon de route, et encore moins deux». Une semaine après l’accident, environ 300 cyclistes ont demandé aux autorités de rendre les routes plus sûres pour les vélos. Dans une pétition, ils ont exigé que la vitesse soit limitée à 60 km/h sur les tronçons sans pistes cyclables et piétonnes.

ATS

