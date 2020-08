Canton de Fribourg – Un automobiliste fonce dans le mur d’une maison à Seiry Un quinquagénaire a percuté frontalement dans la nuit de samedi à dimanche le mur d’une maison pour une raison inconnue. Il a été grièvement blessé.

La voiture a embouti le mur d’une maison. Police fribourgeoise.

Accident spectaculaire dimanche, peu après minuit à Seiry (FR), non loin d’Estavayer-le-Lac. Un automobiliste de 53 ans, qui arrivait à l’intersection entre la route de l’Église et celle de la Molière, a continué tout droit et a percuté frontalement le mur d’une maison.

Grièvement blessé, il a été pris en charge par les ambulanciers du Centre de secours et d’urgences du Nord

Vaudois et de la Broye ainsi que par le médecin du SMUR, avant d’être héliporté vers un hôpital par la

Rega, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Les habitants de la maison emboutie ne se trouvaient pas à domicile au moment des faits. Un expert,

mandaté afin de vérifier la structure fortement endommagée du bâtiment, a pu exclure tout risque

d’effondrement.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l’accident.

