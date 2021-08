Collision fatale à Lucerne – Un automobiliste percute mortellement un engin de chantier Un trentenaire a trouvé la mort dimanche matin, après avoir violemment heurté au volant de sa voiture une machine de chantier stationnée à Dierikon (LU).

Selon la police cantonale lucernoise, la victime est décédée sur les lieux de l’accident. KEYSTONE

Un automobiliste de 35 ans s’est tué dimanche matin dans une collision avec une machine de chantier à Dierikon (LU). Il est décédé sur les lieux de l’accident.

Selon la police cantonale lucernoise, le conducteur circulait de Dierikon en direction de Root vers 03h00 lorsqu’il a heurté, pour des raisons encore inconnues, une barrière de chantier. Il s’est alors encastré sans freiner dans une machine de chantier qui était stationnée.

Le ressortissant suisse de 35 ans a été grièvement blessé et est décédé sur les lieux de l’accident. La route cantonale a été fermée pendant environ deux heures pour les besoins de l’enquête et pour récupérer le véhicule. Le Ministère public a ouvert une enquête pour élucider les causes de l’accident.

ATS

