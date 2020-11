Martran (FR) – Un automobiliste termine sa course dans un magasin Un automobiliste de 21 ans s’est écrasé dans la vitrine d’un magasin hier après-midi à Matran, dans le canton de Fribourg. Personne n’a été blessé. Comm/NXP

Visiblement pressé de faire son shopping, le jeune homme a foncé à l’intérieur du magasin.



Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule hier après-midi à Martan (FR) et a terminé son trajet dans un magasin, annonce la police cantonale fribourgeoise. L’homme de 21 ans circulait avec sa voiture sur un parking à la route du Bois à Matran. Suite à une erreur de conduite, il a accéléré au lieu de freiner. Le jeune homme a paniqué, a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé une vitrine pour finir sa course dans un magasin.

Heureusement, le magasin en question avait fermé peu de temps auparavant et il ne restait plus que deux employés sur les lieux. Bien que les employés aient subi un choc, personne n’a été blessé dans l’accident. La voiture accidentée a été prise en charge par le garage de service, explique la police cantonale fribourgeoise.