Bulle – Un autre EMS du Sud touché par le coronavirus L’établissement, la Maison bourgeoisiale à Bulle, comptait lundi 18 résidents testés positifs sur 47, ainsi que 11 membres du personnel.

L’appui de la protection civile a été demandé dans un EMS fribourgeois (photo symbolique). Keystone 1 / 1

L’EMS bullois, la Maison bourgeoisiale, est touché par de nombreux cas de Covid-19. Il dénombrait lundi 29 résidents et membres du personnel testés positifs. La protection civile a été appelée en renfort.

«Compte tenu de l’absence pour d’autres raisons de sept autres membres du personnel, le tiers des effectifs de l’EMS est indisponible pour les 10 à 15 prochains jours», a indiqué l’État de Fribourg. La Direction de la santé et des affaires sociales et sa task force Covid-19 ont sollicité l’appui de la protection civile. Requête acceptée par la Direction de la sécurité et de la justice.

L’engagement de la protection civile a commencé lundi à 08h00. Entre trois et cinq astreints sont engagés chaque jour de 08h00 à 21h00, selon un système de rotation d’équipes. Les astreints sont entrés en service dimanche après-midi déjà afin de suivre une formation spécifique.

L’engagement au sein de la Maison bourgeoisiale est planifié jusqu’au 20 septembre, mais sera régulièrement réévalué en fonction de l’évolution de la situation. L’état-major de la protection civile se tient prêt à engager des troupes. Dix astreints ont préventivement été formés pour soutenir si nécessaire les équipes chargées du traçage des cas.

ATS/NXP