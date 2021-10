Pierre Kerkhoffs s’en est allé – Un autre «Seigneur de la nuit» du Lausanne-Sport est décédé Le Néerlandais avait 85 ans. Il avait joué avec le club de La Pontaise de 1964 à 1971. Sport-Center

Pierre Kerkhoffs . LS

Le Lausanne-Sport a annoncé le décès de Pierre Kerkhoffs à l’âge de 85 ans. Joueur du club vaudois entre 1964 et 1971, le Néerlandais a disputé 182 matches et inscrit 103 buts avec le LS, des statistiques qui font de lui l’un des attaquants les plus prolifiques du club.

International hollandais à cinq reprises entre 1960 et 1965, il a quitté le club de La Pontaise en 1971 après six saisons pour rejoindre Neuchâtel-Xamax, club où il finit sa carrière deux ans plus tard.

Champion suisse lors de la saison 1964-65, Kerkhoffs a fait partie de la grande équipe des Seigneurs de la nuit.

