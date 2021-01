Hockey sur glace – Un autre sponsor se retirera si les Mondiaux ont lieu au Bélarus Après le constructeur automobile Skoda, un fabricant allemand de lubrifiant, Liqui Moly, pose ses conditions.

Les sponsors des grandes compétitions défendent leurs valeurs. Liqui Moly

Le fabricant de lubrifiants et produits d’entretien pour automobiles allemand Liqui Moly a indiqué dimanche qu’il refuserait de parrainer le championnat du monde de hockey sur glace si celui-ci était organisé au Bélarus.

Il emboîte ainsi le pas au constructeur automobile tchèque Skoda qui avait fait part d’une décision similaire samedi.

«La situation actuelle au Bélarus et la politique du gouvernement, la façon dont sont traités les manifestants et les violations évidentes des droits humains, contredisent les convictions et les valeurs de Liqui Moly», a indiqué la firme allemande dans un communiqué, rappelant que la décision de parrainer ces championnats remontait à 2017.

Le Bélarus est le théâtre depuis plusieurs mois de manifestations contre le régime d’Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans. Elles visent à protester contre les conditions de sa réélection en août dernier.

Ce championnat du monde doit être organisé conjointement par le Bélarus et la Lettonie en mai et juin prochains. Les autorités de Riga ont déjà indiqué qu’elles ne souhaitaient pas en partager l’organisation avec Minsk.

AFP