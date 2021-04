Visions du Réel en dystopie – Un avenir flippant dans le viseur Dans le riche éventail de son offre, le festival nyonnais propose des parcours thématiques. Plongée dans une science-fiction bien réelle avec notamment le film «Bellum – The Daemon of War». Boris Senff

Un soldat vétéran de l’armée américaine, protagoniste du film «Bellum – The Daemon of War» à voir en ce moment à Visions du Réel où il est en compétition internationale des longs métrages. DR

Dans les parcours thématiques proposés en ligne par Visions du Réel, il en est un, intitulé «Science-fiction et dystopie», qui intrigue. Comment des films solidement ancrés dans le réel peuvent-ils se propulser dans l’anticipation et les projections menaçantes sans verser dans la fiction et dans la pure spéculation? D’abord, le festival nyonnais a toujours revendiqué que les œuvres qu’il défendait puissent recourir à de tels moyens – la scénarisation par exemple – ou se hisser à la hauteur de l’essai, tout en se méfiant de la définition documentaire comme strict enregistrement d’un réel brut. Raffinées par leurs formes, certaines productions échappent à une conception qui les cantonnerait à l’enquête ou au reportage.

C’est le cas par exemple du court métrage «Contraindre» d’Antoine Fontaine et Galdric Fleury (à voir dès ve 23 avril). En utilisant les techniques de représentations 3D, le film donne une visibilité à des violences policières sur une perspective épurée et inquiétante. On n’y voit que les contraintes subies par des corps réduits à des mannequins, mais sans montrer ceux qui les commettent. Le tout sur fond de paysages irréels et de commentaire théorisant la mécanique de la contention d’individus ramenés à des abstractions…

Certains films parviennent toutefois à esquisser l’avenir ou plutôt à en préciser les contours effrayants tout en demeurant globalement sur le terrain de l’enquête, du reportage. Film choral à trois voix, «Bellum – The Daemon of War» de David Herdies et Georg Götmark (à voir dès ma 20 avril, 19h) se présente comme une réussite du genre. En partant à la rencontre de vétérans américains revenus de l’Afghanistan et de la photographe Paula Bronstein œuvrant dans ce pays animée par des intentions pacifiques, le film renverse déjà les points de vue. D’un côté, des soldats traumatisés, angoissés face à leurs difficultés de réinsertion dans la société. De l’autre, un pays où des forces fragiles cherchent la (sur)vie quotidienne, à défaut de reconstruction. Rien que de très contemporain? Le troisième angle d’attaque projette le film dans une tout autre dimension en suivant des développeurs de composants électroniques permettant d’introduire des intelligences artificielles dans des programmes de surveillance et de destruction militaires… Ou le capitalisme de contrôle appliqué à l’art de la guerre d’aujourd’hui… et de demain! La neutralité d’approche des trois pistes suivies finit par déboucher sur un propos explosif.

Pour retrouver un peu de sérénité mais sans abandonner les inquiétudes de lendemains qui déchantent, le «Users» de Natalia Almada (à voir encore jusqu’au me 21 avril), lui aussi en compétition internationale des longs métrages, fait parfaitement l’affaire. Sur un mode poétique et intime, la réalisatrice met en relation la naissance et le développement de son enfant avec l’évolution d’un monde aux facettes techniques et naturelles de plus en plus interconnectées. Juxtaposant de longs plans aux attraits visuels parfois hypnotiques, «Users» joue avec brio du proche et du lointain pour évoquer les liens entre microcosme et macrocosme. L’eau et toutes sortes de flux humains irriguent ce film contemplatif aux commentaires minimalistes qui laissent la pensée vagabonder dans des éléments parfois déchaînés ou tourmentés par la main de l’homme.

Le court métrage permet un esprit percutant si ce n’est farceur. «Future Foods» de Gerard Ortín Castellví (à voir dès ve 23 avril) ouvre le débat de l’alimentation d’une population mondiale croissante et aux productions toujours plus polluantes. Sur fond sonore d’un entrepreneur expliquant l’invention de la «Solein», protéine ne nécessitant que CO₂ et électricité pour sa fabrication, le film montre un curieux laboratoire où s’élaborent de la nourriture synthétique. Il s’agit en fait de répliques diverses (de poulets grillés par exemple), en plastique, destinées à un usage cinématographique, sans lien avec la fameuse protéine. Pour le savoir, il faut toutefois se référer à la notice d’emballage du festival!

Bientôt les salles Afficher plus Pour l’heure exclusivement en ligne, l’édition 2021 de Visions du Réel va ouvrir quatre salles dès le jeudi 22 avril. Les écrans du Capitole, la Grande Salle et l’Usine à Gaz accueilleront 57 projections de films des catégories de compétition longs métrages, nationale et Burning Lights, jusqu’au dimanche 25 avril. La vente des billets a débuté. L’offre en ligne demeure disponible.

www.visionsdureel.ch

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.