Crash mystérieux – Un avion argentin disparu en 1965 recherché depuis Payerne Une expédition de cinq hommes tente de retrouver l’épave du TC-48 dans la jungle du Costa Rica, plus de cinquante-cinq ans après. Les explorateurs sont suivis par GPS par une association basée à l’Aéropôle. Sébastien Galliker

Après avoir quitté la base aérienne Balboa-Howard, à Panama City, le TC-48 argentin et ses 68 passagers ne sont jamais arrivés à leur destination au Salvador. missing.aero-hepta.aero.

C’est une forêt tropicale inextricable dont la canopée culmine à plus de 50 mètres d’altitude, dans une région accidentée et inhabitée, accessible uniquement à la marche après deux jours d’expédition. Depuis samedi, une expédition terrestre est menée dans la Cordillère de Talamanca, au Costa Rica, pour rechercher le TC-48, un avion de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), disparu corps et biens le 3 novembre 1965 avec 68 militaires à bord. Sur place, l’expédition de cinq hommes de l’explorateur et montagnard José Campos est guidée par une association basée à Payerne.