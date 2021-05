Armée suisse – Un avion de chasse s’écrase à Obwald, le pilote est indemne Un avion de combat F5 de l’armée suisse s’est écrasé mercredi dans la région de Melchsee-Frutt (OW).

Le Tiger F-5 avait décollé de Payerne et effectuait un vol pour servir de partenaire d’entraînement aux F/A-18 de l’armée. keystone-sda.ch

Un avion de combat de type Tiger F-5 de l’armée suisse s’est écrasé mercredi dans la région de Melchsee-Frutt OW au-dessus d’une zone inhabitée. Le pilote, qui a pu s’éjecter, n’a pas été blessé, a indiqué le Département de la défense (DDPS) sur Twitter.

Il n’y a pour l’instant pas d’indices sur la cause du crash, selon le Département de la défense (DDPS). L’avion avait décollé de Payerne.

L’accident a eu lieu aux alentours de 9h. L’armée suisse dispose de 26 F-5 Tiger. Acquis en 1978, ils sont désormais obsolètes et ne peuvent voler que de jour et par temps clair, et ne servent plus qu’à l’instruction.

Le Tiger F-5 avait décollé de Payerne et effectuait un vol pour servir de partenaire d’entraînement aux F/A-18 de l’armée. La justice militaire enquête sur la cause de l’accident.

En juin 2016, un Tiger de la Patrouille Suisse s’était écrasé lors d’un entraînement avant un show aérien à Leeuwarden aux Pays-Bas. Il s’est abîmé dans un étang après que le pilote se fut éjecté.

Le Tiger F-5 acquis en 1978 est désormais obsolète (photo d’illustration). Keystone

ATS

