Canton de Fribourg – Un avion finit sa course dans la neige à Ecuvillens Un petit avion en provenance de l’aérodrome de Birrfeld (AG) a tenté de se poser sur la piste de l’aérodrome fribourgeois. Mais son train d’atterrissage ne serait pas sorti. Il n’y a pas eu de blessé.

L’avion a fini sa course sur le ventre et dans la neige. Police cantonale fribourgeoise.

Plus de peur que de mal mardi vers 10h15 à l’aérodrome régional Fribourg-Ecuvillens. Un petit avion en provenance de l’aérodrome de Birrfeld (AG) a tenté de se poser sur la piste fribourgeoise. Mais son train d’atterrissage ne serait pas sorti, annonce la police cantonale dans un communiqué.

L’appareil s’est alors posé sur le ventre et a effectué une glissade sur environ 800 mètres et a terminé sa course en fin de piste, dans un champ. Le pilote de 42 ans, domicilié dans le canton de Zurich, n’a pas été blessé. Il était le seul occupant du petit avion.

Une grue a été nécessaire afin de dépanner l’avion et l’entreposer dans un hangar. La piste a elle été fermée pendant trois heures. Une enquête a été ouverte par le service Suisse d’enquête et de sécurité (SESE) afin d’établir les circonstances de cet accident.

