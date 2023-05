Aéroport de Genève – Un avion forcé de ratterrir à cause d’un incendie Selon un passager témoin, le sinistre aurait été causé par une cigarette électronique ayant pris feu. Henri Neerman

Bien que rares, les embrasements de batteries d’e-cigarette ne sont pas un phénomène inédit. LAURENT GUIRAUD

Ce jeudi, le vol EasyJet de 15 h 40 à destination d’Amsterdam a été forcé de ratterrir peu de temps après son décollage, relate 20 minutes. En effet, après seulement quelques minutes de vol, l’alerte a été donnée à cause de la présence de fumée dans l’appareil. Selon certains passagers, quelques personnes auraient été légèrement blessées lors de l’extinction de l’incendie, vraisemblablement causé par une cigarette électronique ayant pris feu. Deux éléments que la compagnie ne confirme cependant pas pour l’heure.

Une personne, présente au moment du sinistre, relate: «Je m’étais endormi juste après le décollage et j’ai soudain entendu: «Fire! Fire! Fire!» J’ai eu peur. Des passagers ont entendu un «pop» peu après le décollage. J’étais assis à l’avant de l’avion et quand j’ai entendu les cris, je me suis retourné et j’ai vu un énorme écran de fumée. Des voyageurs ont ouvert le compartiment, pris des bouteilles d’eau et les ont déversées sur deux valises, le feu ayant pris sur un autre bagage. Il y avait de belles flammes. Tout le monde a paniqué, puis le commandant de bord a fait une annonce pour nous dire qu’on revenait en arrière.»

EasyJet confirme que l’appareil a pu se poser en toute sécurité et a été pris en charge par les pompiers de l’aéroport. Le passager qui témoigne indique en outre avoir eu son vol reprogrammé au lendemain. Selon l’aéroport, l’incident aurait cependant forcé un autre avion à se poser à Lyon.

