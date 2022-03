C’est l’avenir de la mobilité – Un avion-taxi suisse se lance dans la course aux milliards Le prochain Tesla sera peut-être un fabricant d’eVTOL, des appareils volants électriques à décollage vertical. Dans ce secteur d’avenir, on découvre la firme Dufour Aerospace, basée à Viège et à Zurich. Jocelyn Rochat

En septembre 2021, Dufour Aerospace a annoncé une coopération avec la Rega, portant sur le développement d’une version ambulance de cet avion-taxi (ici une vue d’artiste). Dufour Aerospace

Ce serait le futur de la mobilité en ville, et peut-être aussi dans le sauvetage en montagne. Qu’on les appelle taxis aériens ou voitures volantes, ces appareils font rêver. Et pas seulement les amateurs de science-fiction, qui ont découvert ces véhicules dans les BD de «Valérian» et les films comme «Blade Runner» ou «Star Wars».