Magnétiseur d’Orbe – Un avocat avait demandé à l’épouse du gourou de mentir L’homme de loi vaudois, alors en couple avec l’avocate du condamné Véronique Fontana, est reconnu coupable d’instigation à faux témoignage. Laurent Antonoff

Dessin lors du procès de 2021 Gilles-Emmanuel Fiaux

C’est décidément une affaire à tiroirs. Le gourou d’Orbe, condamné en 2021 en appel à une peine de treize ans et six mois de prison pour avoir exploité financièrement et sexuellement des patientes désespérées, vient de faire une nouvelle victime. Collatérale celle-là: un avocat vaudois qui avait demandé à la femme du magnétiseur de faire une déclaration mensongère durant le procès de son mari. L’homme de loi est reconnu coupable d’instigation à faux témoignage.