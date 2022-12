Nouvelle formation – Un bachelor HEP contre la pénurie de profs La Haute École pédagogique délivrera des diplômes permettant d’enseigner dans quatre disciplines au cycle secondaire I. Vincent Maendly

Les cours se feront en partie à la HEP et en partie à l’UNIL, selon les disciplines étudiées. Philippe Maeder-A

En Suisse allemande et en France, la pénurie d’enseignants à l’école obligatoire devient un problème de plus en plus aigu. Si la situation dans le canton de Vaud «est sous contrôle», selon ses autorités, celles-ci n’attendent pas qu’elle devienne critique pour agir (lire ci-contre). C’est qu’au secondaire I, c’est-à-dire de la 9e à la 11e année, il devient déjà compliqué de recruter des profs dûment formés dans certaines disciplines, notamment les maths et l’allemand. D’où la création, annoncée jeudi, d’un nouveau bachelor de la Haute École pédagogique vaudoise.

Cette nouvelle formation a ceci de révolutionnaire à l’échelon vaudois qu’elle permettra à l’impétrant d’enseigner dans quatre branches différentes. Rappelons qu’à ce jour, pour enseigner au secondaire I, il faut être titulaire d’un bachelor universitaire pour les compétences disciplinaires, et d’un master à la HEP pour les compétences pédagogiques. Or, ledit bachelor universitaire, s’il est fait en lettres, permet au mieux d’étudier trois branches enseignables. Un cas de figure déjà rare: ceux qui ont ce bagage-là ne représentent que 7% des profs en activité. Tandis que 47% de leurs confrères sont formés à l’enseignement d’une seule discipline et 46% ont deux cordes à leur arc.

«Ce que nous mettons en place, c’est ce qui se fait historiquement dans les hautes écoles pédagogiques des cantons alémaniques.» Cyril Petitpierre, directeur de la formation à la HEP Vaud

Former des maîtres capables d’enseigner quatre branches serait donc un atout pour l’école vaudoise. En collaboration étroite avec l’EPFL et l’UNIL, la HEP proposera ce bachelor dès la rentrée d’août 2023. Il y aura six combinaisons de disciplines possibles. Par exemple: français-allemand-histoire-géographie, ou encore maths-allemand-sciences-informatique, etc.

Même statut, même salaire

Après ses trois ans d’études couronnées de succès, l’aspirant prof suivra le même master pédagogique de deux ans déjà en place pour les étudiants ayant opté pour le bachelor universitaire. «Le titre final sera donc le même pour tous: même statut, mêmes conditions salariales», souligne Cyril Petitpierre, directeur de la formation à la HEP Vaud. Les premiers couteaux suisses à quatre lames commenceront leur carrière en 2028, après ces cinq années d’étude.

L’État de Vaud et la HEP n’ont rien inventé. «Ce que nous mettons en place, c’est ce qui se fait historiquement dans les hautes écoles pédagogiques des cantons alémaniques», explique Cyril Petitpierre. Face à la pénurie, eux font d’ailleurs le chemin inverse, note-t-il, en introduisant petit à petit le bachelor universitaire comme variante dans le cursus pour devenir enseignant.

Préoccupations pour l’allemand Afficher plus Pour faire face à l’accroissement démographique, le canton de Vaud doit sans cesse former de nouveaux enseignants. «La situation est tendue, mais sous contrôle grâce à plusieurs leviers», relève Giancarlo Valceschini, directeur général de l’Enseignement obligatoire (DGEO). «Parmi eux, la relève, avec près de 1400 personnes qui commencent chaque année la formation d’enseignante et d’enseignant à la HEP». Par ailleurs, le Conseil d’État a autorisé la DGEO, à titre exceptionnel et de manière limitée dans le temps, à engager des retraités, «mais pas au-delà de 70 ans, selon la Loi sur le personnel de l’État de Vaud». Au degré secondaire I, c’est en allemand que les ressources humaines «sont plus particulièrement préoccupantes», poursuit Giancarlo Valceschini. «Le Département est attentif et travaille à mettre en place les stratégies nécessaires à détendre la situation. Ouvrir des possibilités de formation supplémentaires dans les cursus HEP en fait partie.»

