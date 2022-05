C’est Votre Droit – Un bailleur peut-il augmenter le loyer après avoir fait des travaux? Chaque semaine, des avocats de l’Asloca Genève et de la Chambre genevoise immobilière répondent à vos questions en lien avec votre logement. Orlane Varesano - Juriste, Asloca Genève

Selon l’ampleur des travaux projetés, le propriétaire (sauf en zone villas) doit requérir une autorisation pour les effectuer. Steeve Iuncker-Gomez

À Genève, la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) vise à préserver le parc immobilier et à protéger les locataires, notamment en encadrant l’exécution de travaux d’une certaine importance dans les logements. Selon l’ampleur des travaux projetés, le propriétaire (sauf en zone villas) doit requérir une autorisation pour les effectuer. C’est le cas en général quand la cuisine, les sanitaires et les sols sont rénovés.