Série via ferrata (7/8) – Un balcon droit sur le Léman Durant l’été, «Le Matin Dimanche» vous invite à découvrir les plus belles via ferrata de Suisse romande. Septième épisode avec la via ferrata des Rochers-de-Naye. Florian Müller

Tout au long de l’ascension, la vue sur le Léman est imprenable. Un œil sur la paroi, l’autre sur le panorama. Sébastien Anex

On embarque dans le train avec la banane. Alors oui, il fait chaud, il faut porter un masque, le wagon est blindé et des plus inconfortable. Rien de tout ça n’arrive pourtant à entamer notre bonne humeur. Ça fait un moment qu’on se réjouit de la faire, cette via ferrata des Rochers-de-Naye. En somme, c’est une forme d’apothéose à notre périple qui réunit tous les éléments propres à une bonne «viaf’»: technique, verticale et aérienne.