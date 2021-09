Espèces invasives – Un barrage pour répliquer aux écrevisses américaines Les crustacés indigènes de nos rivières sont menacés par des «envahisseurs» présents dans le Léman depuis plusieurs années. Un barrage test a été érigé dans le Boiron afin de séparer ces deux espèces. Sarah Rempe

Le barrage sur le Boiron est fait de plaques d’inox qui doivent empêcher la montaison des écrevisses «américaines» tout en permettant celle des poissons. Jean-Guy Python

On aime les déguster en sauce, au cognac, au vin blanc, en gratin, en salade... L’écrevisse est un mets raffiné et, sur les bords du Léman, plusieurs restaurants le mettent à la carte. Pourtant, on ne sait pas forcément que dans les rivières de la région se joue un drame. Un duel impossible entre deux espèces bien distinctes. La locale d’abord: l’écrevisse à pattes blanches, d’une taille d’environ 12 cm. Fortement menacée, elle est protégée et il est strictement interdit de la pêcher.