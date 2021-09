Sport extrême – Un basejumper de 32 ans est décédé à Grindelwald Lors d’un vol en wingsuit, un Américain a trouvé la mort après s’être élancé de la face nord de l’Eiger. Il était accompagné de plusieurs autres personnes.

La victime a pu être localisée par un hélicoptère de la Rega. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Un basejumper a été victime d’une chute mortelle à Grindelwald (BE) dimanche peu avant 14h45. Le défunt était de nationalité américaine et avait 32 ans.

La victime, accompagnée de plusieurs autres personnes, s’était rendue au poste de saut «Magic mushroom» sur la face nord de l’Eiger et s’était élancée dans le vide en troisième position. Après le saut, le basejumper s’est trouvé en difficulté et est tombé au sol dans la zone «Im glatten Wang» en dessous de l’Eiger trail, ont indiqué lundi la police bernoise et le Ministère public régional Oberland.

Lire aussi: Suisse: les sports extrêmes font 184 victimes par an

Des témoins ont immédiatement alerté les services de secours après l’accident. La victime a pu être localisée par un hélicoptère de la Rega. Sur place, un médecin urgentiste a constaté son décès, a ajouté la police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.