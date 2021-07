Bisbille – Un bateau laisse tourner son moteur et ça fait des remous Le réalisateur Fernand Melgar s’est exaspéré contre le bruit d’un navire sur une plage d’Yvonand. La police a dû intervenir. Julien Wicky

En l’absence de bouées jaunes sur la plage, l’ancrage d’un bateau durant vingt-quatre heures est autorisé, selon la police vaudoise. DR

Il nous le dit d’emblée, il n’en fera ni son prochain film ni son prochain combat. En citoyen, Fernand Melgar, réalisateur entre autres de «Vol spécial» et pourfendeur du deal de rue à Lausanne, ne se remet toujours pas d’une mésaventure qui lui est arrivée sur une plage d’Yvonand (VD) à la mi-juin. Anecdotique, l’affaire est cependant révélatrice des tensions qui surgissent sur fond de préoccupations environnementales. Ce 18 juin, donc, notre homme se rend sur les rives du lac de Neuchâtel et s’installe sur une petite plage d’Yvonand. «Un sable blanc, une eau translucide, c’est aussi beau que la Sardaigne en beaucoup plus sauvage», s’enthousiasme-t-il.