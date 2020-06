Jouer au bord du Léman – Un bateau pirate jette l’ancre sur les rives de Pully La place de jeux bordant le MiNi-Train est transfigurée. Les anciennes infrastructures avaient 30 ans au compteur et étaient devenues dangereuses. Marie Nicollier

Vision aérienne de la nouvelle aire de jeux, qui s’inspire de la forme d’un navire. DR/VILLE DE PULLY

Un bateau pirate a jeté l’ancre sur les rives touristiques du Léman, dans le parc jouxtant le débarcadère de Pully. Sur les trois buttes, un ouvrage en bois très ludique aux allures de navire remplace des installations vieilles de trente ans.

La place de jeux fait la part belle aux matériaux naturels (sable, gravier, bois). La nouvelle infrastructure, qui a coûté 620’000 francs, a été baptisée le 26 juin par les Pirates d’Ouchy. Et c’est depuis la rive que l’équipage de la barque La Vaudoise a marqué le coup avec plusieurs coups de canon.

Il était temps

L’ancienne place de jeux datait des années 80 et les travaux de réfection se faisaient urgents, notamment parce que certains éléments présentaient un danger. Au printemps 2017, balançoires, toboggan, tourniquet et jeu à ressorts ont même dû être enlevés d’urgence, pour des raisons de sécurité, après un contrôle de conformité. Autre problème: les ouvrages de soutènement des buttes menaçaient de s’effondrer sur les rails du fameux MiNi-Train. La végétation a disparu des monticules en vue d’élargir le champ de vision sur le lac et les Alpes, indique la Ville.

«C’est très bien mais ça manque d’ombre» Une famille testant la nouvelle place de jeux

Les familles qui ont testé la nouvelle place de jeu dès le 27 juin semblent apprécier la configuration d’installations qui s’intègrent bien au site. Un regret récurrent: le manque d’ombre. «C’est très joli et bien fait mais on cuit!» observent des parents. Les autorités précisent que «quelques arbres d’ombrage seront plantés cet automne».

La partie nord du quai Milliquet aura elle aussi droit à son relooking. Les autorités vont y créer un espace sportif dans le genre fitness urbain.