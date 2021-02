École à Pully – Un bâtiment scolaire «urgent» à 5 millions La structure provisoire prévue à Chamblandes répond à un besoin critique de places pour la rentrée d’août. Marie Nicollier

L’extension vise le Collège de Chamblandes. Florian Cella/24Heures

Les conseillers communaux pulliérans ont adopté à une très large majorité le projet d’extension scolaire visant le site de Chamblandes. Cinq millions sont débloqués pour ériger un bâtiment scolaire provisoire en face de l’établissement primaire, sur le terrain de sport en gazon.

La structure en modules préfabriqués (avec un préau) s’élèvera sur trois niveaux. Elle accueillera notamment six salles de classe de primaire et trois salles pour l’APEMS.

«Indispensable»

«En attendant un nouveau collège qui n’arrivera pas avant 2026, Pully doit faire avec du provisoire, indique la Municipalité. Les infrastructures scolaires actuelles ne permettent pas d’accueillir le surcroît d’élèves pour les rentrées scolaires d’août 2021 et 2022, les prévisions se vérifiant plus tôt que prévu. Il n’est pas possible d’ériger un bâtiment pérenne dans un délai si court.» L’édifice provisoire est jugé «indispensable pour permettre à la rentrée de 2021 de s’effectuer dans des conditions normales. Les commandes auprès d’entreprises spécialisées doivent être effectuées dans les meilleurs délais pour permettre au plus tard le début des travaux en avril 2021.» Une procédure d’appels d’offres en entreprise totale est en cours.