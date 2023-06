Naissance insolite – Un bébé suricate est né au Bioparc de Genève Cette première dans le canton est une sacrée récompense pour l’équipe de Tobias Blaha, qui se bat quotidiennement pour défendre la biodiversité et le bien-être animal. Lauriane Sanchis

Si la petite a déjà commencé à manger des aliments solides, elle continue néanmoins à boire le lait de sa maman. YVAIN GENEVAY

Il y a un an, nous vous présentions Billy le suricate. Détenu illégalement au Tessin, il a été sauvé par l’équipe du Bioparc de Genève et commençait à apprendre à vivre en communauté avec ses congénères. Un sacré défi pour le petit animal qui, à l’époque, ne connaissait que les quatre murs de son appartement. Un an plus tard, Billy a su conquérir le cœur des visiteurs, mais aussi et surtout celui de la femelle dominante du groupe. Si bien qu’il se retrouve pour la première fois père de famille.